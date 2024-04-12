Некрасов Дмитрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
10.11.1833
Жена: Некрасова Васса Иванова
Рождение ребёнка
09.12.1834
Мать ребёнка: Некрасова Васса Иванова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Некрасов Алексей Дмитриев
Мать ребёнка: Некрасова Васса Иванова
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Некрасова Васса Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно