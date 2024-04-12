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Некрасов Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Некрасов Алексей Петрович

Мать: Некрасова Марфа Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.11.1833

Жена: Некрасова Васса Иванова

Рождение ребёнка
09.12.1834

Сын: Некрасов Павел Дмитриев

Мать ребёнка: Некрасова Васса Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Некрасов Алексей Дмитриев

Мать ребёнка: Некрасова Васса Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Некрасов Семен Дмитриев

Мать ребёнка: Некрасова Васса Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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