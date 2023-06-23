Неудачин Иван Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1922
Дата смерти12.09.1989
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1922
Отец: Неудачин Тихон Филиппович
Мать: Неудачина Наталья
Рождение ребёнка
24.01.1947
Дочь: Пиккарайнен (Неудачина) Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Неудачина (Белых) Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
17.10.1957
Дочь: Шведова (Неудачина) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Неудачина (Белых) Ольга Васильевна
Смерть
12.09.1989