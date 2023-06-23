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Неудачин Иван Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1922

Дата смерти

12.09.1989

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1922

Отец: Неудачин Тихон Филиппович

Мать: Неудачина Наталья

Рождение ребёнка
24.01.1947

Дочь: Пиккарайнен (Неудачина) Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Неудачина (Белых) Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
17.10.1957

Дочь: Шведова (Неудачина) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Неудачина (Белых) Ольга Васильевна

Смерть
12.09.1989

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