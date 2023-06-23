Неудачина Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неудачина Нина Тихоновна
Отец ребёнка: Неудачин Тихон Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неудачина Александра Тихоновна
Отец ребёнка: Неудачин Тихон Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неудачина Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Неудачин Тихон Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неудачин Василий Тихонович
Отец ребёнка: Неудачин Тихон Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неудачин Владимир Тихонович
Отец ребёнка: Неудачин Тихон Филиппович
Рождение ребёнка
15.03.1922
Отец ребёнка: Неудачин Тихон Филиппович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Неудачин Тихон Филиппович
Рождение ребёнка
05.05.1929
Сын: Неудачин Николай Тихонович
Отец ребёнка: Неудачин Тихон Филиппович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Неудачина Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Неудачин Тихон Филиппович
Смерть
Неизвестно