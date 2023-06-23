Неудачина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неудачина Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неудачина Нина Тихоновна

Отец ребёнка: Неудачин Тихон Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неудачина Александра Тихоновна

Отец ребёнка: Неудачин Тихон Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неудачина Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Неудачин Тихон Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неудачин Василий Тихонович

Отец ребёнка: Неудачин Тихон Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неудачин Владимир Тихонович

Отец ребёнка: Неудачин Тихон Филиппович

Рождение ребёнка
15.03.1922

Сын: Неудачин Иван Тихонович

Отец ребёнка: Неудачин Тихон Филиппович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Неудачин Петр Тихонович

Отец ребёнка: Неудачин Тихон Филиппович

Рождение ребёнка
05.05.1929

Сын: Неудачин Николай Тихонович

Отец ребёнка: Неудачин Тихон Филиппович

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Неудачина Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Неудачин Тихон Филиппович

Смерть
Неизвестно

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