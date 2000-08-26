Неудачина (Белых) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неудачина (Белых) Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1924

Дата смерти

26.08.2000

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1924

Отец: Белых Василий Митрофанович

Мать: Белых (Чиркова) Агриппина Анисимовна

Рождение ребёнка
24.01.1947

Дочь: Пиккарайнен (Неудачина) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Неудачин Иван Тихонович

Рождение ребёнка
17.10.1957

Дочь: Шведова (Неудачина) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Неудачин Иван Тихонович

Смерть
26.08.2000

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