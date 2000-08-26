Неудачина (Белых) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1924
Дата смерти26.08.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1924
Рождение ребёнка
24.01.1947
Дочь: Пиккарайнен (Неудачина) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Неудачин Иван Тихонович
Рождение ребёнка
17.10.1957
Дочь: Шведова (Неудачина) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Неудачин Иван Тихонович
Смерть
26.08.2000