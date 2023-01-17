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Горбунов Василий Иванович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Горбунов Иван Степанович

Мать: Горбунова Наталья Максимовна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.02.1772 ст.

Сын: Горбунов Лев Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.03.1777 ст.

Сын: Горбунов Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Горбунов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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