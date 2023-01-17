Горбунов Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
18.02.1772 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1777 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Горбунов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1811
Смерть
Неизвестно