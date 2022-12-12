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Горбунова Наталья Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

14.07.1770 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1713 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Горбунов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Горбунов Иван Степанович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1737

Муж: Горбунов Иван Степанович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Горбунов Иван Степанович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Горбунов Василий Иванович

Отец ребёнка: Горбунов Иван Степанович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Горбунов Лука Иванович

Отец ребёнка: Горбунов Иван Степанович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
14.07.1770 ст.
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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