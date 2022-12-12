Горбунова Наталья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1713
Дата смерти14.07.1770 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Горбунов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Горбунов Иван Степанович
Бракосочетание
До 1737
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Горбунов Иван Степанович
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Горбунов Василий Иванович
Отец ребёнка: Горбунов Иван Степанович
Рождение ребёнка
Около 1748
Отец ребёнка: Горбунов Иван Степанович
Место жительства
1763
Смерть
14.07.1770 ст.