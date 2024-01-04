Горбунов Лука Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
07.03.1775 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Горбунов Фёдор Лукич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1778 ст.
Сын: Горбунов Осип Лукич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1779 ст.
Дочь: Ирина Лукинична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно