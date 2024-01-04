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Горбунов Лука Иванович

Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Горбунов Иван Степанович

Мать: Горбунова Наталья Максимовна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.03.1775 ст.

Сын: Горбунов Василий Лукич

Мать ребёнка: не указана

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Горбунов Фёдор Лукич

Мать ребёнка: не указана

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.04.1778 ст.

Сын: Горбунов Осип Лукич

Мать ребёнка: не указана

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.04.1779 ст.

Дочь: Ирина Лукинична

Мать ребёнка: не указана

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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