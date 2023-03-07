Горбунов Фёдор Лукич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Горбунов Лука Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1796
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Горбунов Андрей Фёдорович
Мать ребёнка: Горбунова Параскева Иовлевна
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Горбунов Никита Фёдорович
Мать ребёнка: Горбунова Параскева Иовлевна
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: Горбунова Параскева Иовлевна
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Горбунов Афанасий Фёдорович
Мать ребёнка: Горбунова Параскева Иовлевна
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Горбунов Трофим Фёдорович
Мать ребёнка: Горбунова Параскева Иовлевна
Место жительства
1811
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно