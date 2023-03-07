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Горбунов Фёдор Лукич

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Место рождения

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Горбунов Лука Иванович

Мать: не указана

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1796

Жена: Горбунова Параскева Иовлевна

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Горбунов Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Горбунова Параскева Иовлевна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Горбунов Никита Фёдорович

Мать ребёнка: Горбунова Параскева Иовлевна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Горбунов Иов Фёдорович

Мать ребёнка: Горбунова Параскева Иовлевна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Горбунов Афанасий Фёдорович

Мать ребёнка: Горбунова Параскева Иовлевна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Горбунов Трофим Фёдорович

Мать ребёнка: Горбунова Параскева Иовлевна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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