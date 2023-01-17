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Горбунов Никита Фёдорович

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Место рождения

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Горбунов Фёдор Лукич

Мать: Горбунова Параскева Иовлевна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Горбунов Павел Никитич

Мать ребёнка: Горбунова Дарья Семёновна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1830

Жена: Горбунова Дарья Семёновна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Ирина Никитична

Мать ребёнка: Горбунова Дарья Семёновна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Евфросинья Никитична

Мать ребёнка: Горбунова Дарья Семёновна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Горбунов Григорий Никитич

Мать ребёнка: Горбунова Дарья Семёновна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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