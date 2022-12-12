Горбунова Дарья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Горбунов Никита Фёдорович
Бракосочетание
До 1830
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Ирина Никитична
Отец ребёнка: Горбунов Никита Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Евфросинья Никитична
Отец ребёнка: Горбунов Никита Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Горбунов Григорий Никитич
Отец ребёнка: Горбунов Никита Фёдорович
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно