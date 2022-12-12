Горбунова Дарья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Дарья Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Горбунов Павел Никитич

Отец ребёнка: Горбунов Никита Фёдорович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1830

Муж: Горбунов Никита Фёдорович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Ирина Никитична

Отец ребёнка: Горбунов Никита Фёдорович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Евфросинья Никитична

Отец ребёнка: Горбунов Никита Фёдорович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Горбунов Григорий Никитич

Отец ребёнка: Горбунов Никита Фёдорович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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