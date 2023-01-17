Горбунова Параскева Иовлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Параскева Иовлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1796

Муж: Горбунов Фёдор Лукич

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Горбунов Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Горбунов Фёдор Лукич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Горбунов Никита Фёдорович

Отец ребёнка: Горбунов Фёдор Лукич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Горбунов Иов Фёдорович

Отец ребёнка: Горбунов Фёдор Лукич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Горбунов Афанасий Фёдорович

Отец ребёнка: Горбунов Фёдор Лукич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Горбунов Трофим Фёдорович

Отец ребёнка: Горбунов Фёдор Лукич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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