Горбунова Параскева Иовлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1796
Муж: Горбунов Фёдор Лукич
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Горбунов Андрей Фёдорович
Отец ребёнка: Горбунов Фёдор Лукич
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Горбунов Никита Фёдорович
Отец ребёнка: Горбунов Фёдор Лукич
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Горбунов Фёдор Лукич
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Горбунов Афанасий Фёдорович
Отец ребёнка: Горбунов Фёдор Лукич
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Горбунов Трофим Фёдорович
Отец ребёнка: Горбунов Фёдор Лукич
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно