Горбунов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения30.03.1777 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1777 ст.
Отец: Горбунов Василий Иванович
Мать: не указана
Крещение
02.04.1777 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Горбунов Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Марина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно