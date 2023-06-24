Горбунов Александр Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Горбунов Иван Васильевич
Мать: не указана
Военная служба
До 1852
"вышел в отставку"
Бракосочетание
До 1855
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Горбунова (Горбунова) Евпраксия Александровна
Мать ребёнка: Горбунова Анна Афанасьевна
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно