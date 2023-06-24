Горбунов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунов Александр Иванович

Горбунов Александр Иванович

Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Горбунов Иван Васильевич

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Военная служба
До 1852
"вышел в отставку"
Бракосочетание
До 1855

Жена: Горбунова Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Горбунова (Горбунова) Евпраксия Александровна

Мать ребёнка: Горбунова Анна Афанасьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.