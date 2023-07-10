Голенкина (Болдырева) Евдокия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голенкина (Болдырева) Евдокия Борисовна

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

09.07.1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
20.09.1835

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.08.1836

Дочь: (Голенкина) Мария Георгиевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
26.08.1837

Дочь: Крестешникова (Голенкина) Елизавета Георгиевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
09.07.1865
Тверь, город Тверь, Тверская область

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