Голенкина (Болдырева) Евдокия Борисовна
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти09.07.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
20.09.1835
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.08.1836
Дочь: (Голенкина) Мария Георгиевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.08.1837
Дочь: Крестешникова (Голенкина) Елизавета Георгиевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.07.1865