Крестешникова (Голенкина) Елизавета Георгиевна
Место рождения
Дата рождения26.08.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: скрыто настройками приватности
Сын: Крестешников Александр Федорович
Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович
Дочь: Крестешникова Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович
Сын: Крестешников Арсений Федорович
Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович
Дочь: Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович
Сын: Крестешников Иван Федорович
Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович
Дочь: Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович
Сын: Крестешников Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович
Дочь: Щеткина Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович
Дочь: Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович
Дочь: Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович
Сын: Крестешников Сергей Федорович
Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович
Дочь: Пантюшкина Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович
Сын: Крестешников Алексей Федорович
Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович
Сын: Крестешников Михаил Федорович
Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович