Крестешникова (Голенкина) Елизавета Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крестешникова (Голенкина) Елизавета Георгиевна

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Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

26.08.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1837

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Голенкина Евдокия Борисовна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
08.02.1854

Муж: Крестешников Федор Иванович

Рождение ребёнка
21.08.1855

Сын: Крестешников Александр Федорович

Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
17.11.1856

Дочь: Крестешникова Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Крестешников Арсений Федорович

Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
23.03.1864

Сын: Крестешников Иван Федорович

Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
04.08.1865

Сын: Крестешников Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
23.07.1866

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
08.11.1867

Дочь: Щеткина Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
15.08.1869

Дочь: Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1871

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1872

Сын: Крестешников Сергей Федорович

Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
22.05.1874

Дочь: Пантюшкина Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
?.08.1876

Сын: Крестешников Алексей Федорович

Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Крестешников Михаил Федорович

Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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