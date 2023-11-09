Петр Федорович
Место рожденияс. Чанки, Московская губерния Российская империя
Дата рождения1771
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Федор Дмитриевич
Мать: Евдокия Иоакимова
с. Чанки, Московская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Ксения Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Ксения Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Ксения Степановна
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Смерть
1834
Коломна, Московская губерния Российская империя