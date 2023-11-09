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Петр Федорович

Место рождения

с. Чанки, Московская губерния Российская империя

Дата рождения

1771

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Федор Дмитриевич

Мать: Евдокия Иоакимова

с. Чанки, Московская губерния Российская империя
Рождение ребёнка
1817

Сын: Троицкий Кирилл Петрович

Мать ребёнка: Ксения Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Ксения Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Ксения Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Смерть
1834
Коломна, Московская губерния Российская империя
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