Федор Дмитриевич
Место рожденияс. Чанки, Московская губерния
Дата рождения1730
Дата смертиМежду 1771 и 1775
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Дмитрий Иродионович
Мать: Ирина Савельевна
с. Чанки, Московская губерния
Рождение ребёнка
1757
Сын: Введенский Ефим Федорович
Мать ребёнка: Евдокия Иоакимова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Петр Федорович
Мать ребёнка: Евдокия Иоакимова
с. Чанки, Московская губерния Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
Московская губ., Московская провинция, Коломенский уезд, с. Чанки, Введенская церковь, священник (дьячок — в 1759, диакон — до 1771)
Смерть
Между 1771 и 1775