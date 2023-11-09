Федор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Дмитриевич

Место рождения

с. Чанки, Московская губерния

Дата рождения

1730

Дата смерти

Между 1771 и 1775

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Дмитрий Иродионович

Мать: Ирина Савельевна

с. Чанки, Московская губерния
Рождение ребёнка
1757

Сын: Введенский Ефим Федорович

Мать ребёнка: Евдокия Иоакимова

Рождение ребёнка
1771

Сын: Петр Федорович

Мать ребёнка: Евдокия Иоакимова

с. Чанки, Московская губерния Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
Московская губ., Московская провинция, Коломенский уезд, с. Чанки, Введенская церковь, священник (дьячок — в 1759, диакон — до 1771)
Смерть
Между 1771 и 1775
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