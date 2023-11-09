Дмитрий Иродионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1689
Дата смертиПосле 1754
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Ирина Савельевна
с. Чанки, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Ирина Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарас Дмитриевич
Мать ребёнка: Ирина Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Дмитриевна
Мать ребёнка: Ирина Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвей Дмитриевич
Мать ребёнка: Ирина Савельевна
Работа или профессия
Неизвестно
Коломенская и Каширская епархия, Московская губ., Московская провинция, с. Чанки, Введенская церковь, дьячок
Смерть
После 1754