Дмитрий Иродионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Иродионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1689

Дата смерти

После 1754

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Ирина Савельевна

с. Чанки, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Ирина Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарас Дмитриевич

Мать ребёнка: Ирина Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Дмитриевна

Мать ребёнка: Ирина Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвей Дмитриевич

Мать ребёнка: Ирина Савельевна

Работа или профессия
Неизвестно
Коломенская и Каширская епархия, Московская губ., Московская провинция, с. Чанки, Введенская церковь, дьячок
Смерть
После 1754
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