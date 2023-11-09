Ирина Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Иродионович

с. Чанки, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Иродионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарас Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Иродионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Иродионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Иродионович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1792
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