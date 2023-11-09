Ирина Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1730
Сын: Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Иродионович
с. Чанки, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Иродионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарас Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Иродионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Иродионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвей Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Иродионович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1792