Введенский Ефим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиМежду 1811 и 1827
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Федор Дмитриевич
Мать: Евдокия Иоакимова
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Введенская Ксения Терентьевна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Введенский Борис Ефимович
Мать ребёнка: Введенская Ксения Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Введенский Михаил Ефимович
Мать ребёнка: Введенская Ксения Терентьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Коломенская и Тульская епархия, Московская губ., Коломенский уезд, с. Чанки, Введенская церковь, диакон.
Смерть
Между 1811 и 1827