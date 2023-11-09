Введенский Ефим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Введенский Ефим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Между 1811 и 1827

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Федор Дмитриевич

Мать: Евдокия Иоакимова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Введенский Петр Ефимович

Мать ребёнка: Введенская Ксения Терентьевна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Введенский Борис Ефимович

Мать ребёнка: Введенская Ксения Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Введенский Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Введенская Ксения Терентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Коломенская и Тульская епархия, Московская губ., Коломенский уезд, с. Чанки, Введенская церковь, диакон.
Смерть
Между 1811 и 1827
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