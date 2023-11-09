Троицкий Кирилл Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиПосле 1870
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Петр Федорович
Мать: Ксения Степановна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Троицкий Василий Кириллович
Мать ребёнка: Троицкая Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Кириллова
Мать ребёнка: Троицкая Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троицкий Виктор Кириллович
Мать ребёнка: Троицкая Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троицкий Павел Кириллович
Мать ребёнка: Троицкая Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троицкий Николай Кириллович
Мать ребёнка: Троицкая Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троицкий Михаил Кириллович
Мать ребёнка: Троицкая Анна Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок в Коломне
Смерть
После 1870