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Троицкий Кирилл Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

После 1870

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Петр Федорович

Мать: Ксения Степановна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Троицкий Василий Кириллович

Мать ребёнка: Троицкая Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Кириллова

Мать ребёнка: Троицкая Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троицкий Виктор Кириллович

Мать ребёнка: Троицкая Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троицкий Павел Кириллович

Мать ребёнка: Троицкая Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троицкий Николай Кириллович

Мать ребёнка: Троицкая Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троицкий Михаил Кириллович

Мать ребёнка: Троицкая Анна Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок в Коломне
Смерть
После 1870
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