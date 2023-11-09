Троицкая (Хавская) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1819 и 1820
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1819 и 1820
Отец: Хавский Михаил Алексеевич
Мать: Хавская Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Троицкий Василий Кириллович
Отец ребёнка: Троицкий Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Кириллова
Отец ребёнка: Троицкий Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троицкий Виктор Кириллович
Отец ребёнка: Троицкий Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троицкий Павел Кириллович
Отец ребёнка: Троицкий Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троицкий Николай Кириллович
Отец ребёнка: Троицкий Кирилл Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троицкий Михаил Кириллович
Отец ребёнка: Троицкий Кирилл Петрович
Работа или профессия
Неизвестно