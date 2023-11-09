Троицкая (Хавская) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троицкая (Хавская) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1819 и 1820

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1819 и 1820

Отец: Хавский Михаил Алексеевич

Мать: Хавская Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1852

Сын: Троицкий Василий Кириллович

Отец ребёнка: Троицкий Кирилл Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Кириллова

Отец ребёнка: Троицкий Кирилл Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троицкий Виктор Кириллович

Отец ребёнка: Троицкий Кирилл Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троицкий Павел Кириллович

Отец ребёнка: Троицкий Кирилл Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троицкий Николай Кириллович

Отец ребёнка: Троицкий Кирилл Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троицкий Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Троицкий Кирилл Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
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