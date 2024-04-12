Стравинский Игорь Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтравинский Игорь Федорович

Стравинский Игорь Федорович

avatar

Место рождения

Ломоносов, Петергофский уезд

Дата рождения

17.06.1882

Дата смерти

06.04.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1882

Отец: Стравинский Федор Игнатьевич

Мать: Анна Кирилловна

Ломоносов, Петергофский уезд
Бракосочетание
1906

Жена: Екатерина Гавриловна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Стравинский Федор (Теодор) Игоревич

Мать ребёнка: Екатерина Гавриловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мандельштам Людмила Игоревна

Мать ребёнка: Екатерина Гавриловна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Сулима-Стравинский Святослав

Мать ребёнка: Екатерина Гавриловна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Сулима

Мать ребёнка: Екатерина Гавриловна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Милена Игоревна

Мать ребёнка: Екатерина Гавриловна

Бракосочетание
09.03.1940

Жена: Судейкина Вера Артуровна

Смерть
06.04.1971
New York, NY, USA
Похороны
Неизвестно
Venice, Province of Venice, Veneto, Italy
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close