Стравинский Игорь Федорович
Место рождения
Дата рождения17.06.1882
Дата смерти06.04.1971
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1882
Отец: Стравинский Федор Игнатьевич
Мать: Анна Кирилловна
Бракосочетание
1906
Жена: Екатерина Гавриловна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Стравинский Федор (Теодор) Игоревич
Мать ребёнка: Екатерина Гавриловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мандельштам Людмила Игоревна
Мать ребёнка: Екатерина Гавриловна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Сулима-Стравинский Святослав
Мать ребёнка: Екатерина Гавриловна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Сулима
Мать ребёнка: Екатерина Гавриловна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Милена Игоревна
Мать ребёнка: Екатерина Гавриловна
Бракосочетание
09.03.1940
Жена: Судейкина Вера Артуровна
Смерть
06.04.1971
New York, NY, USA
Похороны
Неизвестно
Venice, Province of Venice, Veneto, Italy