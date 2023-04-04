(Носенко) Екатерина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Носенко) Екатерина Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1906

Муж: Стравинский Игорь Федорович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Стравинский Федор (Теодор) Игоревич

Отец ребёнка: Стравинский Игорь Федорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мандельштам Людмила Игоревна

Отец ребёнка: Стравинский Игорь Федорович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Сулима-Стравинский Святослав

Отец ребёнка: Стравинский Игорь Федорович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Сулима

Отец ребёнка: Стравинский Игорь Федорович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Милена Игоревна

Отец ребёнка: Стравинский Игорь Федорович

Смерть
1939
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