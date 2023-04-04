(Носенко) Екатерина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1906
Рождение ребёнка
1907
Сын: Стравинский Федор (Теодор) Игоревич
Отец ребёнка: Стравинский Игорь Федорович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мандельштам Людмила Игоревна
Отец ребёнка: Стравинский Игорь Федорович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Сулима-Стравинский Святослав
Отец ребёнка: Стравинский Игорь Федорович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Сулима
Отец ребёнка: Стравинский Игорь Федорович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Милена Игоревна
Отец ребёнка: Стравинский Игорь Федорович
Смерть
1939