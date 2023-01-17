Шаталов Иван Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти22.10.1858 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Шаталов Семен Савельев
Мать: Шаталова Устинья
Бракосочетание
08.02.1831 ст.
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: Шаталова Стефанида Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Шаталов Петр Иванов
Мать ребёнка: Шаталова Стефанида Афанасьева
Смерть
22.10.1858 ст.
Похороны
24.10.1858 ст.