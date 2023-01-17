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Шаталов Иван Семенов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

22.10.1858 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Шаталов Семен Савельев

Мать: Шаталова Устинья

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
08.02.1831 ст.

Жена: Шаталова Стефанида Афанасьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Шаталов Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Шаталова Стефанида Афанасьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Шаталов Петр Иванов

Мать ребёнка: Шаталова Стефанида Афанасьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
22.10.1858 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Похороны
24.10.1858 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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