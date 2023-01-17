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Шаталов Семен Савельев

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1749 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Шаталов Савелий Семенов

Мать: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Шаталов Иван Семенов

Мать ребёнка: Шаталова Устинья

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1799

Жена: Шаталова Устинья

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Шаталова Матрена Семенова

Мать ребёнка: Шаталова Устинья

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Шаталов Иван Семенов

Мать ребёнка: Шаталова Устинья

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1834
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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