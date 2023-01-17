Шаталов Семен Савельев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Шаталов Савелий Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Шаталов Иван Семенов
Мать ребёнка: Шаталова Устинья
Бракосочетание
До 1799
Жена: Шаталова Устинья
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Шаталова Матрена Семенова
Мать ребёнка: Шаталова Устинья
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Шаталов Иван Семенов
Мать ребёнка: Шаталова Устинья
Смерть
После 1834