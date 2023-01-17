Шаталова Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаталова Устинья

Шаталова Устинья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Между 1816 и 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Шаталов Иван Семенов

Отец ребёнка: Шаталов Семен Савельев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1799

Муж: Шаталов Семен Савельев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Шаталова Матрена Семенова

Отец ребёнка: Шаталов Семен Савельев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Шаталов Иван Семенов

Отец ребёнка: Шаталов Семен Савельев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Между 1816 и 1834
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close