Шаталова Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиМежду 1816 и 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Шаталов Иван Семенов
Отец ребёнка: Шаталов Семен Савельев
Бракосочетание
До 1799
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Шаталова Матрена Семенова
Отец ребёнка: Шаталов Семен Савельев
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Шаталов Иван Семенов
Отец ребёнка: Шаталов Семен Савельев
Смерть
Между 1816 и 1834