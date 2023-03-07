Шаталова (Жиренкина) Стефанида Афанасьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиМежду 1834 и 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Бракосочетание
08.02.1831 ст.
Муж: Шаталов Иван Семенов
Смерть
Между 1834 и 1858
Рождение ребёнка
Около 1836
Отец ребёнка: Шаталов Иван Семенов
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Шаталов Петр Иванов
Отец ребёнка: Шаталов Иван Семенов