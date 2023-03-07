Шаталова (Жиренкина) Стефанида Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаталова (Жиренкина) Стефанида Афанасьева

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Между 1834 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Жиренкин Афанасий Петров

Мать: Жиренкина Матрена Васильева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
08.02.1831 ст.

Муж: Шаталов Иван Семенов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Между 1834 и 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Шаталов Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Шаталов Иван Семенов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Шаталов Петр Иванов

Отец ребёнка: Шаталов Иван Семенов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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