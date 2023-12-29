Корсаков Козьма Семёнов
Место рождения601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Дата рожденияОколо 1785
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Корсаков Семён Прохоров
Мать: Корсакова Анна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Сын: Корсаков Григорий Козьмин
Мать ребёнка: Корсакова Матрёна Гаврилова
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Корсакова) Ефимия Козьмина
Мать ребёнка: Корсакова Матрёна Гаврилова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Корсакова) Ефросинья Козьмина
Мать ребёнка: Корсакова Матрёна Гаврилова