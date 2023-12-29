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Корсаков Козьма Семёнов

Место рождения

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

Около 1785

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Корсаков Семён Прохоров

Мать: Корсакова Анна Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810

Сын: Корсаков Григорий Козьмин

Мать ребёнка: Корсакова Матрёна Гаврилова

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Корсакова) Ефимия Козьмина

Мать ребёнка: Корсакова Матрёна Гаврилова

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Корсакова) Ефросинья Козьмина

Мать ребёнка: Корсакова Матрёна Гаврилова

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