Корсакова Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1785
Отец ребёнка: Корсаков Семён Прохоров
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Корсакова) Василиса Семёнова
Отец ребёнка: Корсаков Семён Прохоров
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: (Корсакова) Дарья Семенова
Отец ребёнка: Корсаков Семён Прохоров