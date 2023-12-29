Корсакова Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Корсаков Козьма Семёнов

Отец ребёнка: Корсаков Семён Прохоров

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Корсакова) Василиса Семёнова

Отец ребёнка: Корсаков Семён Прохоров

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: (Корсакова) Дарья Семенова

Отец ребёнка: Корсаков Семён Прохоров

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