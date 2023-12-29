Корсаков Семён Прохоров
Место рождения601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Дата рожденияОколо 1765
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: Корсакова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Корсакова) Василиса Семёнова
Мать ребёнка: Корсакова Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: (Корсакова) Дарья Семенова
Мать ребёнка: Корсакова Анна Иванова