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Корсаков Семён Прохоров

Место рождения

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

Около 1765

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Корсаков Прохор Николаев

Мать: Корсакова Катерина Матвеева

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Корсаков Козьма Семёнов

Мать ребёнка: Корсакова Анна Иванова

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Корсакова) Василиса Семёнова

Мать ребёнка: Корсакова Анна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: (Корсакова) Дарья Семенова

Мать ребёнка: Корсакова Анна Иванова

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