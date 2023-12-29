Корсакова Матрёна Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Сын: Корсаков Григорий Козьмин
Отец ребёнка: Корсаков Козьма Семёнов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Корсакова) Ефимия Козьмина
Отец ребёнка: Корсаков Козьма Семёнов
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Корсакова) Ефросинья Козьмина
Отец ребёнка: Корсаков Козьма Семёнов