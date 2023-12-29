Корсакова Матрёна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова Матрёна Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810

Сын: Корсаков Григорий Козьмин

Отец ребёнка: Корсаков Козьма Семёнов

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Корсакова) Ефимия Козьмина

Отец ребёнка: Корсаков Козьма Семёнов

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Корсакова) Ефросинья Козьмина

Отец ребёнка: Корсаков Козьма Семёнов

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