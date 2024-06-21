Ханский ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ханский ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ханская ?

Рождение ребёнка
1903

Сын: Ханский Кирилл

Мать ребёнка: Ханская ?

Рождение ребёнка
1912

Сын: Ханский Аркадий

Мать ребёнка: Ханская ?

Рождение ребёнка
1915

Сын: Ханский Максим

Мать ребёнка: Ханская ?

Смерть
Неизвестно

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