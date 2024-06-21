Ханская ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ханская ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ханский ?

Рождение ребёнка
1903

Сын: Ханский Кирилл

Отец ребёнка: Ханский ?

Рождение ребёнка
1912

Сын: Ханский Аркадий

Отец ребёнка: Ханский ?

Рождение ребёнка
1915

Сын: Ханский Максим

Отец ребёнка: Ханский ?

Смерть
Неизвестно

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