Ханская ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ханский ?
Рождение ребёнка
1903
Сын: Ханский Кирилл
Отец ребёнка: Ханский ?
Рождение ребёнка
1912
Сын: Ханский Аркадий
Отец ребёнка: Ханский ?
Рождение ребёнка
1915
Сын: Ханский Максим
Отец ребёнка: Ханский ?
Смерть
Неизвестно