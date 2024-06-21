Ханский Максим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ханский Евгений Максимович
Мать ребёнка: Ханская (Ефимова) Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ханская (Ефимова) Ольга
Рождение ребёнка
19.12.1941
Сын: Ханский Геннадий Максимович
Мать ребёнка: Ханская (Ефимова) Ольга
Смерть
1941
Рождение ребёнка
1954
Сын: Ханский Николай Максимович
Мать ребёнка: Ханская (Ефимова) Ольга