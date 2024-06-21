Ханский Максим 1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ханский Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Ханский ?

Мать: Ханская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ханский Евгений Максимович

Мать ребёнка: Ханская (Ефимова) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ханская (Ефимова) Ольга

Рождение ребёнка
19.12.1941

Сын: Ханский Геннадий Максимович

Мать ребёнка: Ханская (Ефимова) Ольга

Смерть
1941
Рождение ребёнка
1954

Сын: Ханский Николай Максимович

Мать ребёнка: Ханская (Ефимова) Ольга

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