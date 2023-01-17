Финошина (Жолобова) Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1913 ст.
Дата смерти22.03.1981
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1913 ст.
Отец: Жолобов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1937
Сын: Финошин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Финошин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
28.08.1950
Дочь: Пугачёва Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Финошин Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.1981