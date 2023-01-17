Финошина (Жолобова) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Финошина (Жолобова) Анастасия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1913 ст.

Дата смерти

22.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1913 ст.

Отец: Жолобов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1937

Сын: Финошин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Финошин Иван Михайлович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
28.08.1950

Дочь: Пугачёва Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Финошин Иван Михайлович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Финошин Иван Михайлович

Смерть
22.03.1981
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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