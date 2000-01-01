Жолобов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жолобов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Жолобова Мария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1913 ст.

Дочь: Финошина Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жолобов Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жолобов Федор Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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