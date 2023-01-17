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Финошин Владимир Иванович

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Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

23.10.1937

Дата смерти

20.10.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1937

Отец: Финошин Иван Михайлович

Мать: Финошина Анастасия Николаевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
07.11.1957

Жена: Финошина Елизавета Алексеевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
25.04.1960

Сын: Финошин Николай Владимирович

Мать ребёнка: Финошина Елизавета Алексеевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
31.05.1967

Сын: Финошин Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Финошина Елизавета Алексеевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
20.10.1994
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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