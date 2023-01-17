Финошин Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения23.10.1937
Дата смерти20.10.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1937
Бракосочетание
07.11.1957
Рождение ребёнка
25.04.1960
Сын: Финошин Николай Владимирович
Мать ребёнка: Финошина Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
31.05.1967
Сын: Финошин Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Финошина Елизавета Алексеевна
Смерть
20.10.1994