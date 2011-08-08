Финошина (Патрина) Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФиношина (Патрина) Елизавета Алексеевна

Финошина (Патрина) Елизавета Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1937

Дата смерти

08.08.2011

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.11.1957

Муж: Финошин Владимир Иванович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
25.04.1960

Сын: Финошин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Финошин Владимир Иванович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
31.05.1967

Сын: Финошин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Финошин Владимир Иванович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
08.08.2011
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close