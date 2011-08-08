Финошина (Патрина) Елизавета Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1937
Дата смерти08.08.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.11.1957
Рождение ребёнка
25.04.1960
Сын: Финошин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Финошин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
31.05.1967
Сын: Финошин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Финошин Владимир Иванович
Смерть
08.08.2011