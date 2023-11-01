Наталья Лавреновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Лавреновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Пыжев Петр Федорович

Отец ребёнка: Пыжев Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Пыжев Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Пыжев Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Пыжев Григорий Федорович

Отец ребёнка: Пыжев Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Пыжев Иван Федорович

Отец ребёнка: Пыжев Федор Васильевич

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