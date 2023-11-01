Наталья Лавреновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Сын: Пыжев Петр Федорович
Отец ребёнка: Пыжев Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Пыжев Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Пыжев Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Пыжев Иван Федорович
Отец ребёнка: Пыжев Федор Васильевич