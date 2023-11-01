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Пыжев Григорий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Пыжев Федор Васильевич

Мать: Наталья Лавреновна

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