Круглей Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1927
Дата смерти11.08.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1927
Отец: Круглей Степан Иванович
Мать: Круглей Софья Антоновна
Рождение ребёнка
27.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Круглей Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
02.01.1958
Дочь: Хотынюк Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Круглей Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
25.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Круглей Надежда Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.08.1978