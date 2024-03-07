Круглей Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглей Алексей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1927

Дата смерти

11.08.1978

Пол

Мужской

Отец

Между 1881 и 1882 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1927

Отец: Круглей Степан Иванович

Мать: Круглей Софья Антоновна

Рождение ребёнка
27.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Круглей Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
02.01.1958

Дочь: Хотынюк Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Круглей Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
25.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Круглей Надежда Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Круглей Надежда Михайловна

Смерть
11.08.1978
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