Круглей Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКруглей Степан Иванович

Круглей Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1881 и 1882

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1881 и 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1921

Сын: Круглей Георгий Степанович

Мать ребёнка: Круглей Софья Антоновна

Рождение ребёнка
03.04.1923

Сын: Круглей Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Круглей Софья Антоновна

Рождение ребёнка
04.02.1925

Дочь: Николойчук Нина Степановна

Мать ребёнка: Круглей Софья Антоновна

Рождение ребёнка
18.03.1927

Сын: Круглей Алексей Степанович

Мать ребёнка: Круглей Софья Антоновна

Рождение ребёнка
26.10.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Круглей Софья Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Круглей Софья Антоновна

Смерть
1944
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close