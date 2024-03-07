Круглей Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1881 и 1882
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.05.1921
Сын: Круглей Георгий Степанович
Мать ребёнка: Круглей Софья Антоновна
Рождение ребёнка
03.04.1923
Сын: Круглей Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Круглей Софья Антоновна
Рождение ребёнка
04.02.1925
Дочь: Николойчук Нина Степановна
Мать ребёнка: Круглей Софья Антоновна
Рождение ребёнка
18.03.1927
Сын: Круглей Алексей Степанович
Мать ребёнка: Круглей Софья Антоновна
Рождение ребёнка
26.10.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Круглей Софья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Круглей Софья Антоновна
Смерть
1944