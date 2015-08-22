Круглей (Степанюк) Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1931
Дата смерти22.08.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Круглей Алексей Степанович
Рождение ребёнка
02.01.1958
Дочь: Хотынюк Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Круглей Алексей Степанович
Рождение ребёнка
25.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Круглей Алексей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.08.2015