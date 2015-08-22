Круглей (Степанюк) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглей (Степанюк) Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1931

Дата смерти

22.08.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Круглей Алексей Степанович

Рождение ребёнка
02.01.1958

Дочь: Хотынюк Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Круглей Алексей Степанович

Рождение ребёнка
25.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Круглей Алексей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Круглей Алексей Степанович

Смерть
22.08.2015
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