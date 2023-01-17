Салмина Мария Густавовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салмина Мария Густавовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Между 1850 и 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1773 г.р.

Дети

Около 1805 г.р.
Около 1812 г.р.
Около 1812 г.р.
Около 1813 г.р.
Около 1819 г.р.
Около 1819 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Мадде

Отец ребёнка: Салминьш Янис

Рождение ребёнка
Около ?.01.1812

Сын: Салминьш Петерс

Отец ребёнка: Салминьш Янис

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Вейсмане Грета

Отец ребёнка: Салминьш Янис

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Салминьш Янис

Отец ребёнка: Салминьш Янис

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Илзе

Отец ребёнка: Салминьш Янис

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Салминьш Якобс

Отец ребёнка: Салминьш Янис

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салминьш Янис

Смерть
Между 1850 и 1858
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