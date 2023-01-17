Салмина Мария Густавовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиМежду 1850 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Мадде
Отец ребёнка: Салминьш Янис
Рождение ребёнка
Около ?.01.1812
Сын: Салминьш Петерс
Отец ребёнка: Салминьш Янис
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Вейсмане Грета
Отец ребёнка: Салминьш Янис
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Салминьш Янис
Отец ребёнка: Салминьш Янис
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Илзе
Отец ребёнка: Салминьш Янис
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Салминьш Якобс
Отец ребёнка: Салминьш Янис
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Салминьш Янис
Смерть
Между 1850 и 1858