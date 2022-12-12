Салминьш Янис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиОколо 1847
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Салминьш Мартин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Мадде
Мать ребёнка: Салмина Мария Густавовна
Рождение ребёнка
Около ?.01.1812
Сын: Салминьш Петерс
Мать ребёнка: Салмина Мария Густавовна
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Вейсмане Грета
Мать ребёнка: Салмина Мария Густавовна
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Салминьш Янис
Мать ребёнка: Салмина Мария Густавовна
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Илзе
Мать ребёнка: Салмина Мария Густавовна
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Салминьш Якобс
Мать ребёнка: Салмина Мария Густавовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салмина Мария Густавовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1847