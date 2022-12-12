Салминьш Янис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салминьш Янис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Около 1847

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1771 г.р.

Дети

Около 1805 г.р.
Около 1812 г.р.
Около 1812 г.р.
Около 1813 г.р.
Около 1819 г.р.
Около 1819 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Салминьш Мартин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Мадде

Мать ребёнка: Салмина Мария Густавовна

Рождение ребёнка
Около ?.01.1812

Сын: Салминьш Петерс

Мать ребёнка: Салмина Мария Густавовна

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Вейсмане Грета

Мать ребёнка: Салмина Мария Густавовна

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Салминьш Янис

Мать ребёнка: Салмина Мария Густавовна

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Илзе

Мать ребёнка: Салмина Мария Густавовна

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Салминьш Якобс

Мать ребёнка: Салмина Мария Густавовна

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салмина Мария Густавовна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1847
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