Вейсмане (Салмина) Грета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Салминьш Янис
Мать: Салмина Мария Густавовна
Место жительства
1834
Бракосочетание
1836
Муж: Вейсманис Индрик
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Вейсманис Янис
Отец ребёнка: Вейсманис Индрик
Место жительства
С 1839
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Трина
Отец ребёнка: Вейсманис Индрик
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Вейсманис Индрик
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Вейсманис Микелис
Отец ребёнка: Вейсманис Индрик
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно