Вейсмане (Салмина) Грета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейсмане (Салмина) Грета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1773 г.р.

Мать

Около 1771 г.р.

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Около 1838 г.р.
Около 1843 г.р.
Около 1848 г.р.
Около 1848 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Салминьш Янис

Мать: Салмина Мария Густавовна

Место жительства
1834
Бракосочетание
1836

Муж: Вейсманис Индрик

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Вейсманис Янис

Отец ребёнка: Вейсманис Индрик

Место жительства
С 1839
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Трина

Отец ребёнка: Вейсманис Индрик

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Вейсманис Индрик

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Вейсманис Микелис

Отец ребёнка: Вейсманис Индрик

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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