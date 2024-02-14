Голубцова (Скутова) Ефросиния Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Скутов Василий Сидорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Голубцова) Анастасия Кирилловна
Отец ребёнка: Голубцов Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Голубцова) Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Голубцов Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефременко (Голубцова) Аксинья Кирилловна
Отец ребёнка: Голубцов Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубцов Степан Кириллович
Отец ребёнка: Голубцов Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубцов Роман Кириллович
Отец ребёнка: Голубцов Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Голубцов Дмитрий Кириллович
Отец ребёнка: Голубцов Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Скутова (Голубцова) Дарья Кирилловна
Отец ребёнка: Голубцов Кирилл Васильевич
Смерть
1969
Похороны
Неизвестно