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Скутов Василий Сидорович

Место рождения

деревня Стриганцы, Витебский р-н

Дата рождения

По 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 1862

Отец: Скутов Сидор Андреевич

Мать: Скутова (Скутов) ?

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Голубцова (Скутова) Ефросиния Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Скутов Стефан (Степан) Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1892 и 1895

Дочь: Лукашевич (Скутова) Фекла Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Скутов Емельян Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Иванова (Скутова) Марфа Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Скутов Антон Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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