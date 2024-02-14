Скутова (Скутов) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скутова (Скутов) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
По 1862

Сын: Скутов Василий Сидорович

Отец ребёнка: Скутов Сидор Андреевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Скутов Моисей Сидорович

Отец ребёнка: Скутов Сидор Андреевич

Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Скутов Александр Сидорович

Отец ребёнка: Скутов Сидор Андреевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Скутова) Марина

Отец ребёнка: Скутов Сидор Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: (Скутова) Евдокия Сидоровна

Отец ребёнка: Скутов Сидор Андреевич

Смерть
Неизвестно

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